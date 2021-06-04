السعودية | “الأحوال المدنية” تُعرف بطريقة تفعيل الهوية الرقمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

بينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية، والتي تتضمن 5 خطوات تبدأ من تحميل تطبيق “أبشر أفراد”.

وأوضحت أن تلك الخطوات تتضمن تسجيل الدخول للحساب في “أبشر أفراد”، واختيار أيقونة “خدماتي”، ومن ثم اختيار “تحميل الهوية الرقمية”.

ونوهت إلى أن الخطوات تشمل أيضاً الاطلاع على بيانات البطاقة، ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد “تحميل الهوية الرقمية”.