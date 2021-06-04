شكرا لقرائتكم خبر عن توسع تقني بمخطط تطوير الخبر الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، مشروع تطوير الخبر الشمالية، للتطوير والذي يشمل أنسنة بعض الشوارع، وإنشاء منطقة أكثر خضرة واستدامة وحيوية، وتحسين الاتصال والتنقل بإدخال العديد من الآليات المبتكرة والذكية على طول الشوارع والمواقع الرئيسية؛ مما يمنح محافظة الخبر طابعاً فريداً وهوية فريدة تحولها إلى وجهة مستقبلية عالمية، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال الاجتماع التنسيقي الأول لبرنامج معالجة التشوه البصري، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، ورئيس غرفة عمليات البرنامج المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات م. عبدالله طه، وأمين غرفة عمليات م. عبدالله بن سعيد، أنه جرى وضع مقاييس إقليمية ومعايير دولية، وعليه تم تحليل الطبقات، ووضع خطة للنشاط الرقمي، وخطوات التصميم، مع تحديد المناطق الأكثر تركيزاً، ومواقع الاتصال والتي من خلالها تم اقتراح عدة نقاط وصول وروابط مباشرة بالطرق في الخبر، مشيرا إلى محطات السيارات الكهربائية والتي تساعد في تقليل الكربون والانبعاثات الأخرى، وتشجيع الجمهور على التحول من البنزين إلى السيارات الكهربائية.

كما استعرض دراسة وإعداد تصاميم مواقع لمجسمات جمالية بالخط العربي بحاضرة الدمام، والتي تستهدف مداخل وميادين رئيسية بحاضرة الدمام، وهي «ميدان وطن» والذي يقع في مدخل مدينة الدمام للقادم من طريق المطار، والذي يعتبر بوابة الشرقية الأولى للقادمين من الخارج، وتكمن فكرته في إبراز ملامح النمو والرخاء والازدهار والعطاء في وطننا الحبيب، أما الثاني «ميدان الشرقية» الواقع في تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك عبدالله، والميدان الثالث «ميدان التعاون» ويقع في تقاطع طريق الملك خالد من طريق مجلس التعاون، والميدان الرابع «ميدان العالم» في تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مجلس التعاون، وجاءت فكرة الميدان ضمن تطور وسائل وتقنيات الاتصال والمواصلات بين قارات العالم، إذ تم تشكيل مظلات على شكل قارات العالم، والأخير هو «ميدان المطار» .