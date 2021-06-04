شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو الإقليمي للجودة» يحلل تجارب التعليم بالدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ورشة إقليمية بعنوان: «التعليم في الدول العربية التي تمر بأزمات وفقا لجدول أعمال التعليم 2030»، يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م افتراضيا، بحضور العديد من المفكرين والخبراء والباحثين وصناع القرار التربوي والأكاديميين والمعلمين ومديري المدارس، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم وجامعات ومدارس واللجان الوطنية ومؤسسات وطنية ودولية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، معنيين بجودة وتميز التعليم.

وتشمل الورشة، التي تستمر ليوم واحد، استعراض مخرجات دراسة مشروع «التعليم في الدول العربية التي تمر بأزمات وفقا لجدول أعمال التعليم 2030»، بإشراف من مركز اليونسكو الإقليمي للجودة لتحليل وضع التعليم في عدد من الدول العربية التي شهدت حالة من الأزمات والصراعات في السنين الماضية، تتخللها مداخلات نوعية، كما يتم تزويد المشاركين بالفرصة للتحاور، وتبادل أفضل الممارسات المختلفة.

وتناقش الورشة التوصيات والمقترحات الكفيلة بمساعدة الدول العربية؛ للحفاظ على استمرارية التعليم وتجويده، بالاستفادة من تحليل واقع التعليم في أثناء الأزمات، وتجاوزها في ضوء تجارب الدول المرجعية.

ويمكن متابعة أخبار وأنشطة الورشة عبر صفحة المركز على التويتر أو البوابة الإلكترونية www.rcqe.org أو قناة المركز باليوتيوب UNESCO | RCQE.