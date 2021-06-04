شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات «عين الصقر 2» بين القوات الجوية السعودية واليونانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختُتمت، أمس، في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي مناورات تمرين «عين الصقر 2»، بين القوات الجوية السعودية واليونانية، والتي استمرت على مدى أسبوعين.

وأكملت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية «F-15C» وطائرات القوات الجوية اليونانية «F-16» طلعاتها الجوية المكثفة التي شملت عمليات تكتيكية مضادة بنوعيها الهجومية والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي والمناورات الجوية، التي تكللت بفضل الله بالنجاح وبأعلى درجات السلامة.

من جانبه، أكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني، أن هذه المشاركة حققت بعد توفيق الله ودعم القيادة الرشيدة الأهداف المنشودة، كتعميق أواصر التعاون بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير مهارات المشاركين من طيارين وأطقم أرضية بكل احترافية، مما يُظهر القوات الجوية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف اللواء القحطاني، أن حضور رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني ونائب قائد القوات الجوية، والوقوف على التمرين ومتابعة مجرياته بكل دقة ولقاء المشاركين وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم هو دليل على أهمية هذا التمرين والجهود الكبيرة التي سبقت إقامته حتى تكون الفائدة منه بالشكل المأمول.