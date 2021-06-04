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إعادة فتح 22 مسجدا بعد تعقيمها في 7 مناطق

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 22 مسجدا بعد تعقيمها في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، افتتاح 22 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 117 يومًا إلى 1483 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة جازان، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدان في كلٍ من الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من القصيم والحدود الشمالية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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