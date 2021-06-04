شكرا لقرائتكم خبر عن 46 ألف مستفيد من عيادات مستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالهفوف خدماتها لـ 46.715 مستفيدًا، وذلك خلال الثلث الأول من عام 2021.

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن متوسط عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بلغ 9.343 مراجعًا شهريًا، في حين استقبل قسم الطوارئ 52.735 مراجعًا شاملة الحالات المرضية الطارئة والتسمم والإصابات الجراحية والحوادث المرورية، بينما بلغ مجموع العمليات الجراحية 1917 عملية، كما أجرى قسم الفحوصات المخبرية 313.964 فحصًا مخبريًا، وتم صرف 245.736 وصفة طبية من صيدلية المستشفى وذلك خلال الفترة نفسها.