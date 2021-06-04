شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المحلات بـ«لائحة مصادر» اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية تاروت جولاتها الرقابية، على منشآت الوجبات السريعة «البوفيهات»، وأسفرت عن ضبط ومصادرة ٧٥ كيلوجراما من اللحوم المخالفة للائحة المصادر، فيما أكدت البلدية على جميع المنشآت ضرورة الالتزام بوضع لوحة توضح مصادر اللحوم ليطلع المستهلك على المصدر، وذلك ضمن جهود الحفاظ على سلامة المجتمع.

وواصلت بلدية محافظة القطيف أعمال تكسية الممرات بالبلاط المتداخل «الأنترلوك» في بلدة الجارودية بإجمالي مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

وانطلقت في «أم الحمام»، مؤخرا حملة ضمن مبادرة «ديرتنا بلا تشوهات»؛ بمشاركة المتطوعين لإزالة التشوهات البصرية من جدران الدوائر الحكومية والمرافق العامة والمنازل بهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة وحماية المرافق العامة.