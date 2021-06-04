شكرا لقرائتكم خبر عن 1261 حالة «كوفيد 19» مؤكدة.. و96 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشدّدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا ، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، وأكدت أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع -بإذن الله- إلى بر الأمان.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1261 حالة مؤكدة وتعافي 1364 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9925 حالة منها 1516 حالة حرجة. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 454217 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 436884 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7408 حالات -رحمهم الله جميعا-، كما تم إجراء 96230 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).