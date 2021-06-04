شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة لتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية شرق حفر الباطن ضمن جولاتها الرقابية على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، 5 منشآت لعدم وجود رخص واستبعاد عاملين غير محصنين، وإتلاف 10 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر.

وحجزت بلدية غرب حفر الباطن ضمن جولاتها الميدانية معدات تقوم بنهب الرمال بطريقة مخالفة، كما أزالت مخلفات البناء مجهولة المصدر، وأزالت المخيمات المخالفة داخل الأحياء. كما كثفت بلدية الذيبية ممثلة في قسم النظافة جهودها بأعمالها اليومية بتنظيف الشوارع والأحياء السكنية من الأتربة والمخلفات المشوهة للمظهر العام.

وواصلت أمانة حفر الباطن أعمالها في معالجة التشوه البصري، ورفعت بلدية جنوب حفر الباطن الأنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر بواقع 1123 مترا مكعبا. فيما رفعت بلدية غرب حفر الباطن 400 متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر من الساحات والأماكن العامة.