شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط للعزل المؤسسي بمرافق الإيواء السياحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت هيئة الصحة العامة «وقاية» مرافق الإيواء السياحية ببروتوكولات الحجر والعزل المؤسسي، والتي تُعد من أهم الاستراتيجيات المستخدمة من قبل ممثلي الرعاية الصحية لتقييد حركة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، وذلك لمكافحة ومنع انتشار الأمراض شديدة العدوى بين المخالطين في المستشفى والمنشآت الصحية وكذلك المنازل التي يمكن استخدامها كأماكن للحجر الصحي أو العزل.

تأمين صحي

وفي سياق آخر، علمت ”الخليج 365” أنه يسمح بالمغادرة عبر جسر الملك فهد إلى البحرين لمن هم أقل من 18 عاما، لمن كان ابن مواطن سعودي من زوجة بحرينية، أو ابن مواطنة سعودية من زوج بحريني، ويشترط في ذلك التأمين الصحي لاستكمال إجراءات المغادرة، فيما تعد نسبة الإقبال على المغادرة عبر جسر الملك فهد منخفضة مقارنة بها قبل جائحة كورونا.

تنظيف وتعقيم

واشترطت الهيئة أن يكون جميع الموظفين والعاملين في المنشأة محصنين أو أن يتم عمل مسحة PCR كل سبعة أيام، وأن يحتوي مقر الحجر على دورات مياه خاصة بكل غرفة وغير مشتركة، وتوفير غرفة نوم خاصة للشخص المشتبه بإصابته بالمرض المعدي لا يتشارك معه أحد فيها حتى ولو كان من الأشخاص المحجورين ويستثنى من ذلك العائلات «الأقارب من الدرجة الأولى»، ومن يتطلب رعايتهم وجود شخص مرافق مثل كبار السن أو الاحتياجات الخاصة، ووجود كادر من المختصين للعناية بالأشخاص تحت الحجر، وتوفير وسائل الحماية والنظافة والترفيه، إضافة إلى التنظيف والتعقيم بشكل دوري، ومنع جميع المحجورين من استخدام الصالات الرياضية والترفيهية بما فيها أماكن السباحة، بالإضافة إلى صالات وقاعات وغرف الاجتماعات أو الجلوس في البهو داخل المنشأة، ومنع خروج الأفراد قبل انتهاء فترة الحجر المؤسسي، والإبلاغ على المخالفين.

أعراض تنفسية

وألزمت الهيئة الأشخاص المحجورين بعدة ضوابط تتمثل في تفعيل تطبيق «توكلنا» خلال ٢٤ ساعة من دخول غرفة الحجر، وارتداء قناع الوجه «الكمامة»، عند الخروج من الغرفة للضرورة، ويمنع زيارة الأشخاص تحت الحجر من خارج المنشأة، وكما تمنع الزيارة بين الأشخاص المحجورين في المنشأة المخصصة داخل الغرف الخاصة أو أي منطقة مغلقة داخل منشأة الحجر، والمحافظة على نظافة اليدين والقيام بتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس ولبس الكمام الطبي ويمنع مشاركة أدوات الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين، ويمنع استخدام دورات المياه في المرافق العامة للمنشأة ويجب استخدام دورات المياه المخصصة في الغرف الخاصة، وإبلاغ الكادر الصحي في حال الشعور بأعراض تنفسية.

سجن وغرامة

وأشارت الهيئة إلى أن من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 ألف أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة إذا كان المخالف غير سعودي فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وحدات الشرقية

واعتمدت وزارة الصحة عددا من وحدات العزل المؤسسي في مختلف مناطق المملكة، يوجد منها في حاضرة الدمام 367 وحدة، و71 وحدة في محافظة الأحساء.