شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش «احترازي» على سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية الظهران بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران ومكتب العمل ووزارة الصحة، جولاتها الرقابية على سكن العمال للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وكثفت البلدية أعمال الفرق الميدانية بشاطئ نصف القمر، من خلال رفع المخلفات من المسطحات الخضراء وتمشيط الشاطئ، كما كثفت إدارة النظافة جهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، من خلال رفع وإزالة مخلفات الأنقاض من الأراضي الفضاء بمدينة الظهران.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية على صالونات التجميل النسائية، مع قيام المراقبات بالتأكد من تحصين العاملات وأخذ اللقاح، وذلك ضمن الجهود الميدانية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما واصلت إدارة الشئون الفنية أعمال معالجة وإصلاح الأرصفة، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية ومعالجة التشوه البصري.