شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. إنارة ملعب «الروضة» بمواصفات دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة بقيق، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تشغيل إنارة ملعب كرة القدم، بمواصفات الملاعب الرياضية الدولية، في حديقة الروضة.

من ناحية أخرى، نفذت إدارة حركة المعدات التابعة لبلدية محافظة بقيق عمليات تسوية الأراضي المنخفضة في هجرة «الدغيمية»، والمسببة لتجمع المياه، وعملت على ردمها ضمن أعمال البلدية في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

فيما واصلت إدارة النظافة أعمال الإصحاح البيئي في أحياء بقيق والهجر والحدائق العامة، عبر تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية وتعقيم وتطهير أماكن الجلوس، لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد والوقاية منه.