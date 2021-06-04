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دهان مداخل ومخارج الكباري بطريق «الرياض - الدمام»

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الدمام - شريف احمد - أعاد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية تنفيذ أعمال الدهانات لمداخل ومخارج المعابر السفلية والكباري بطريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

ويعمل فرع النقل على تنفيذ الحواجز المعدنية «القاردريل»، وذلك على طريق «بقيق - الأحساء»، في المواقع الخطرة بالاتجاهين، ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

وكان فرع الوزارة قد واصل أعمال تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية بطول 8 آلاف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ 8 أمشاط تحذيرية بلاستيكية حرارية عاكسة على تقاطع طريق «الدمام - أبو حدرية - صفوى - المطار»، وذلك ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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