شكرا لقرائتكم خبر عن دهان مداخل ومخارج الكباري بطريق «الرياض - الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية تنفيذ أعمال الدهانات لمداخل ومخارج المعابر السفلية والكباري بطريق «الرياض - الدمام» في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

ويعمل فرع النقل على تنفيذ الحواجز المعدنية «القاردريل»، وذلك على طريق «بقيق - الأحساء»، في المواقع الخطرة بالاتجاهين، ضمن أعمال الصيانة ورفع مستوى سلامة الطرق.

وكان فرع الوزارة قد واصل أعمال تنفيذ خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية حرارية بطول 8 آلاف متر طولي، إضافة إلى تنفيذ 8 أمشاط تحذيرية بلاستيكية حرارية عاكسة على تقاطع طريق «الدمام - أبو حدرية - صفوى - المطار»، وذلك ضمن أعمال مشروع تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية.