شكرا لقرائتكم خبر عن بمتابعة وتوجيهات نائب أمير الشرقية.. إطلاق برنامج «محفظة الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس شباب المنطقة، أطلق مجلس شباب المنطقة الشرقية، بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية، وتعاون استشاري مع مجلس شباب أعمال الشرقية، برنامج «محفظة الشباب»، الذي يستهدف توفير فرص استثمارية لشباب المنطقة عبر نظام التأجير المؤقت.

وقال أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير: إن الأمانة، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة «يحفظها الله»، وبرعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، تسعد بشراكتها مع مجلس شباب المنطقة الشرقية، عبر برنامج «محفظة الشباب» الذي يسهم في ترجمة تطلعات وأفكار الشباب، والتشجيع على الاستثمارات ذات المزايا النسبية للمنطقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية م. حسام الغريب: إن برنامج «محفظة الشباب» يسعى، وبتوجيهات من سمو رئيس المجلس، إلى دعم رواد الأعمال الشباب في كافة محافظات المنطقة، عبر تأجير مؤقت لمساحات المشاريع وبأسعار رمزية مخصصة للشباب، مشيرًا إلى أن آلية التقديم تتم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني للمحفظة «[email protected]»، وأن آلية الاختيار مبنية على أسس ومعايير للوصول إلى المستفيد الأفضل.