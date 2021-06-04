شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة العامة": الحالة الصحية في توكلنا تظهر لمدة 48 ساعة عند انقطاع شبكة الاتصال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة أنه عند انقطاع اتصال الإنترنت فإن لون ووصف الحالة الصحية للمستخدم وتاريخ ووقت آخر تحديث في تطبيق "توكلنا" ويكون ظاهر لمدة 48 ساعة بعد ذلك يتحول إلى اللون الرمادي.

أما إذا كان المسافرون الذين لا يملكون جوالات ذكية أو لا يستخدمون هواتف ذكية أو لا يمكنهم الاتصال بشبكة انترنت، ففي هذه الحالة يتطلب تطبيق "توكلنا" أجهزة ذكية للاستفادة من خدماته.

ويتوفر حاليًا فقط لأنظمة تشغيل أبل ios وأندرويد ويمكن التسجيل في "توكلنا" والاستفادة من خدماته عبر موقع "توكلنا" الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أيضًا أنه يمكن لمن هم عمرهم أقل من 15 عام التسجيل بحساب مستقل في "توكلنا".