الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

القبض على مواطنين سرقا ألواحًا معدنية بقيمة 1.5 مليون ريال في تبوك

متابعات الخليج 365 - تبوك

‏تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة تبوك من القبض على مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر بعد تورطهما بسرقة مجموعة ألواح معدنية تابعة لإحدى الشركة تقدر قيمتها بمبلغ 1,050,000 ريال.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضحت شرطة منطقة تبوك أنه بتفتيشهما عثر على تجهيزات كاملة لأدوات تستخدم في قص المعادن وبسماع أقوالهما اعترفا بقيامهما ببيع الألواح المعدنية لإحدى محلات بيع السكراب.

وأضافت شرطة منطقة تبوك أنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال وإيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.



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