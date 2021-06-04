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شكرا لقرائتكم شاهد.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04
وتم ضبط حبوب الألعاب النارية داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.
شاهد.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس الخميس، في إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية.
إرسالية بضائع منوعة
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة خبيثة مع ألعاب أطفال وبلاستيك.
وتم ضبط حبوب الألعاب النارية داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.
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