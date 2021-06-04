شاهد.. إحباط تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أمس الخميس، في إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة ألعاب نارية.

إرسالية بضائع منوعة

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة خبيثة مع ألعاب أطفال وبلاستيك.

وتم ضبط حبوب الألعاب النارية داخل إرسالية بضائع منوعة واردة عبر الميناء الجاف بالرياض.

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