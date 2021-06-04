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محمد بن مسعود - الدمام - بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -حفظه الله- برقية تعزية إلى شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي في وفاة عمه الشيخ هادي بن عيسى القربي -رحمه الله-، وذلك إثر المرض الذي ألم به.
وتقدم شيخ شمل قبائل الشقيق "بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان على تعزيته ومشاعره الأبوية تجاه أسرة القربي وقبائل الشقيق في وفاة شيخ الشمل السابق، والتي شملنا برعايته وكريم مواساته، سائلين المولى لسمو الأمير السداد وأن يمد في عمره".أمير جازان الأمير محمد بن ناصر
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 12:49 AMأمير جازان يعزي شيخ شمل "قبائل الشقيق" في وفاة عمه
بعث الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان -حفظه الله- برقية تعزية إلى شيخ شمل قبائل الشقيق الشيخ هادي بن علي القربي في وفاة عمه الشيخ هادي بن عيسى القربي -رحمه الله-، وذلك إثر المرض الذي ألم به.
وتقدم شيخ شمل قبائل الشقيق "بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان على تعزيته ومشاعره الأبوية تجاه أسرة القربي وقبائل الشقيق في وفاة شيخ الشمل السابق، والتي شملنا برعايته وكريم مواساته، سائلين المولى لسمو الأمير السداد وأن يمد في عمره".
، أمير جازان يعزي شيخ شمل "قبائل الشقيق" في وفاة عمه ،
المصدر : الخليج 365
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