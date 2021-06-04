، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ليشرع بعدها بتنفيذ مجموعة من التمارين التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .
المنتخب السعودي كأس العالم كأس آسيا
تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ليشرع بعدها بتنفيذ مجموعة من التمارين التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:59 PM
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
12:53 AM
من خلال حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ليشرع بعدها بتنفيذ مجموعة من التمارين التكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
على صعيد متصل، واصل عبد الإله العمري ومحمد البريك تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي تدريباته غدًا الجمعة عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .
، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد" .. الأخضر يواصل الإعداد للقاء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.