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محمد بن مسعود - الدمام - يكثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، طبقّوا فيها مرانًا واحدًا ضد واحد، أعقبه مران على دفاع المنطقة.
ويختتم الأخضر مساء غدٍ الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا وديًا السبت المقبل.
المنتخب السعودي
بقيادة "الشهري" .. الأخضر الأولمبي يواصل تحضيراته لمواجهة أسترالياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-03
يكثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، طبقّوا فيها مرانًا واحدًا ضد واحد، أعقبه مران على دفاع المنطقة.
ويختتم الأخضر مساء غدٍ الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا وديًا السبت المقبل.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
11:08 PM
يكثف المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، طبقّوا فيها مرانًا واحدًا ضد واحد، أعقبه مران على دفاع المنطقة.
ويختتم الأخضر مساء غدٍ الجمعة تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا وديًا السبت المقبل.
، بقيادة "الشهري" .. الأخضر الأولمبي يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا ،
المصدر : الخليج 365
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