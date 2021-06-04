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بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة

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محمد بن مسعود - الدمام - تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:

— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) )مركز بلاغات العنف الأسري

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 12:39 AM

بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة
خالد علي

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:

— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) )
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، بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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