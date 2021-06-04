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محمد بن مسعود - الدمام - تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919)
)مركز بلاغات العنف الأسري
@whrumor— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021
جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442 12:39 AMبالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء العاملة المنزلية عليها بالضرب.
وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها. (لمشاهدة الفيديو:— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919)
)
@whrumor— مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) June 3, 2021
جاري التنسيق مع الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة ، كل الشكر لحرصك واهتمامك.
، بالفيديو .. خادمة تعتدي على طفلة و"العنف الأسري" ينسق مع الجهات المختصة ،
المصدر : الخليج 365
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