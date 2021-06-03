شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. إصدار أكثر من 250 رخصة بناء و1237 تجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع شهر شوال الجاري وحتى اليوم للعام 1442هـ ، أكثر من 250 رخصة بناء، شملت رخص مبانٍ سكنية وتجارية، ومبانٍ حكومية، وتسوير، بالإضافة إلى إصدار 1237 رخصة تجارية.

وأوضحت " الأمانة " أن عدد الرخص التجارية التي أصدرتها تنوعت بين إصدار جديد وتجديد، إضافة إلى رخص تعديل ونقل ملكية، منها 335 إصداراً جديداً، و 569 تجديداً، و 102 تعديل لمسميات، وإلغاء 189، ونقل ملكية 42 منشأة، في حين بلغ إجمالي القرارات المساحية 217، وإصدار وتجديد 788 شهادة صحية.

وأكدت أمانة تبوك، أنها تسعى بشكل حثيث إلى الانتقال الكامل لنظام الحكومة الإلكترونية لمواكبة مستجدات العصر وتطبيق الأوامر السامية بالتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، وتمتلك في ذلك عدداً من تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم العديد من الخدمات والتسهيلات للمستخدمين دون الحاجة لمراجعتها أو مراجعة البلديات التابعة لها، بغية تسهيل وتسريع إجراءات إصدار الرخص وتجديدها ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.