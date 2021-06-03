شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس جمعية هي الأولى من نوعها في المملكة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس "جمعية العلوم للجميع".

وتسعى الجمعية إلى رفع الوعي بالثقافة العلمية والتقنية وتطبيقاتهما في المجتمع، عبر التواصل العلمي والمبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز وصول العلوم والتقنية لجميع فئات المجتمع.

وتعد الجمعية هي الأولى من نوعها في المملكة، وتطمح أن تكون مرجعاً رائداً في نشر وتبسيط العلوم والتقنية للمجتمع، وشريكاً في تعزيز مستقبل الابتكار والإبداع.

وتأتي هذه الموافقة ضمن خطط الوزارة في تمكين القطاع غير الربحي والإسهام في نموه ومشاركته في عملية التنمية الشاملة المستدامة.