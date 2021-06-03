استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت أسعار النفط، مساء اليوم الخميس، حالة من الاستقرار إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وسجّلت أسعار النفط استقرارًا اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد.

سعر خام برنت

فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولار للبرميل.

خام غرب تكساس

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولار للبرميل.

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