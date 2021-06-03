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نشوب حريق بإحدى الغابات في منطقة وعرة شمال النماص

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

نشوب حريق بإحدى الغابات في منطقة وعرة شمال النماص

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- النماص


باشرت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الخميس حريقًا نشب في إحدى الغابات شمال محافظة النماص.

انتشار فرق الدفاع المدني الراجلة

وقامت فرق الدفاع المدني الراجلة بالانتشار في موقع الحريق لصعوبة المكان ووعورته.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالمزيد من التفاصيل حيال هذا الحادث حين توفرها من قبل متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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