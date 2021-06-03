نشوب حريق بإحدى الغابات في منطقة وعرة شمال النماص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- النماص

باشرت فرق الدفاع المدني مساء اليوم الخميس حريقًا نشب في إحدى الغابات شمال محافظة النماص.

انتشار فرق الدفاع المدني الراجلة

وقامت فرق الدفاع المدني الراجلة بالانتشار في موقع الحريق لصعوبة المكان ووعورته.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالمزيد من التفاصيل حيال هذا الحادث حين توفرها من قبل متحدث الدفاع المدني بمنطقة عسير.

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