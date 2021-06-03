رصد جسم غريب يمر أمام الشمس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

وثق أحد راصدي الشمس ظهور ظل كروي بشكل مفاجئ يمر أمام بقعتين شمسيتين وقد تم إبطاء هذا الفيديو بمعدل 128 إطارًا في الثانية بمعدل 4 أضعاف لتحسين الرؤية ومعرفة ماذا يكون.

عبور الأقمار الصناعية:

وبين رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بعد إجراء مراجعة لعمليات عبور الأقمار الصناعية المحتملة لم يتم العثور على قمر صناعي مطابق، بدلًا من ذلك، يعتقد أن هذا منطاد للطقس، فنسبة 99.9٪ من جميع الأقمار الصناعية ستكون أصغر، حوالي 1 بكسل أو أقل على هذا المقياس، وعدد قليل جدًا من الأقمار الصناعية كروية الشكل.

إطلاق مناطيد الطقس:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، يتم إطلاق العديد من مناطيد الطقس شهريًا لمراقبة الأشعة الكونية في طبقة الستراتوسفير، وعليه فإن الصورة الظلية يمكن تفسيرها ببالون قطره حوالي 3 أمتار، ويبعد مسافة حوالي 24 كيلومترًا من التلسكوب الذي رصده وهو يتحرك بسرعة 321 كيلومترًا في الساعة.

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