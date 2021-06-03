الأحوال المدنية تكشف حقيقة حذف الفخذ من القبيلة بالسجل المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حذف الفخذ من القبيلة بالسجل المدني.

وأكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات.

شائعات غير صحيحة

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن سأل فيه عن سبب حذف اسم الفخذ من القبيلة بتطبيق توكلنا ببطاقة الأحوال المدنية، مؤكدة أن المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها متابعات الخليج 365.

يذكر أن إشاعات تم تداولها اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الأحوال المدنية قامت بحذف الفخذ من القبيلة في بطاقات الأحوال المدنية، وهو ما نفته جملة وتفصيلًا.

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