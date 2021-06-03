خدمة جديدة تتيح تسريع وتيرة إجراءات التقاضي بـ المحاكم العمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العدل، عن إتاحة خدمة عدلية جديدة تتمثل في الإصدار الأول لخدمة “الحاسبة العمالية”.

تسريع وتيرة التقاضي

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الخدمة تستهدف تسريع وتيرة العمل والإجراءات القضائية في المحاكم العمالية.

الحاسبة العمالية

وأضافت وزارة العدل أنه يمكن الاطلاع على الحاسبة العمالية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).



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