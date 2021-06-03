محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد. فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولاراً للبرميل.أسعار النفط 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:58 PM استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية سجّلت أسعار النفط استقراراً اليوم، إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية بشكل حاد. فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة منخفضةً عند 71.31 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولاراً للبرميل. الكلمات المفتاحية ، استقرار أسعار النفط إثر تراجع مخزونات الخام الأمريكية ،

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