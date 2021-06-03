محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 33,130,027 والوفيات 592,776 شخصًا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:43 PM إجمالي الإصابات بلغ 33,130,027 والوفيات 592,776 شخصًا الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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