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التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة خالد بن مشنان آل مبارك آل عمار، بمناسبة تكليفه أخيرًا.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتذليل كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.
وفي ختام اللقاء، أعرب آل عمار عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:48 PM
بحثا تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتذليل معوقات سير العملمحافظ الزلفي يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة الجديد "آل عمار"
التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس دائرة النيابة العامة بالمحافظة خالد بن مشنان آل مبارك آل عمار، بمناسبة تكليفه أخيرًا.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتذليل كل المعوقات التي تؤثر على سير العمل.
وفي ختام اللقاء، أعرب آل عمار عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن المسؤولين الذين أولوه هذه الثقة.
، محافظ الزلفي يلتقي رئيس دائرة النيابة العامة الجديد "آل عمار" ،
المصدر : الخليج 365
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