شكرا لمتابعة خبر عن مدة السفر من الرياض لبعض مناطق المملكة بين الماضي والحاضر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرضت وزارة النقل مدة السفر بين بعض مناطق المملكة بين الماضي و الحاضر.

وأظهرت الأرقام تراجع المدة التي كانت تستغرقها الرحلة من الرياض إلى مكة المكرمة من 18 يومًا إلى 9 ساعات.

وأصبح السفر من الرياض إلى القصيم يستغرق 4 ساعات بدلا من 5 أيام، بينما قلة عدد الساعات من الرياض إلى وادي الدواسر من 7 أيام إلى 6 ساعات.

وكانت الرحلة من الرياض إلى الأحساء تستغرق 6 أيام، بينما في الوقت الحاضر تستغرق 3 ساعات، في حين أصبح السفر من الرياض إلى حائل يتم في 7 ساعات بدلا من 9 أيام.