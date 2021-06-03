شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 50 امرأةً خالفت الإجراءات الاحترازية في قاعة أفراح بالرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، عن ضبط 50 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس.

وأضاف أن إجراءات الضبط تمت بسبب تجمعهن بشكل مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.