شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ترحيب خاص بضيوف المملكة على متن الطائرة المكسوة بشعار عام الخط العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص الكابتن طيار حسن الغامدي على الترحيب بضيوف وزارة الثقافة والمملكة في رحلة على متن طائرة البوينج B787 المكسوة بشعار عام الخط العربي 2021م.

وقال الغامدي في رسالته الترحيبية:"نرحب بضيوف وزارة الثقافة وضيوف السعودية على متن الطائرة عام الخط العربي، واتمنى لكم رحلة سعيدة".

يذكر أن وزارة الثقافة دشنت في وقت سابق مبادرة «عام الخط العربي» للاحتفاء بفن هذا الخط وبدلالاته الثقافية.