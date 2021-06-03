ضبط 50 امرأة في قاعة أفراح بمحافظة الرس لمخالفتهن الإجراءات الاحترازية

ألقت شرطة القصيم القبض على 50 امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس؛ لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) امرأة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الرس، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)؛ حيث اُتخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.