الصحة توضح موقف المحصنين من كورونا في حالة مخالطة مصابين

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، موقف المحصنين من فيروس كورونا في حالة مخالطة مصابين.

وقال الوزارة، إنه في حالة مخالطة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد مرور ١٤ يوما من استكمال التطعيم وأصبح الوضع محصنًا في توكلنا ولم يظهر على الشخص أعراض فلا يلزمه الدخول في الحجر (إلا في حال السكن مع مجموعات كبيرة)، كما ينبغي الاستمرار في الاحترازات الوقائية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: أنا وزوجتي محصنان، واتضح أننا خالطنا شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.. فهل نحتاج عزل ومسحة؟