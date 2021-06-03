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أكثر من 335 ألف مستفيد من خدمات عيادات «تطمّن» ومراكز «تأكد» في جازان

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الرياض - محمد عبدالله - خلال عدة مواقع

قدّمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ 335374 مستفيدًا منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وبينت صحة جازان أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة «تطمن» بلغ 86009 مستفيدين، فيما بلغت عدد المسحات التي أجريت في مراكز «تأكد» 249365 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتقوم عيادات «تطمن» باستقبال من يشعرون بأعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق وذلك دون حجز موعد.

وخُصصت مراكز «تأكد» للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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