برعاية الفيصل جامعة أم القرى تحتفي بتخريج طلبة الدفعة 69

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، احتفت جامعة أم القرى، أمس، بتخريج طلاب وطالبات الدفعة 69 للعام الجامعي 1441-1442هـ من حملة درجة الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، ضمن الحفل الذي نظمته افتراضيًّا؛ حرصًا على سلامة الجميع وتطبيقًا للبروتوكولات الاحترازية. وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، الطلاب والطالبات بمناسبة نجاح مسيرتهم التعليمية وتخرجهم من الجامعة.



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جامعة أم القرى تحتفي بتخريج طلبة الدفعة 69 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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