Twitter تطرح الاشتراك في خدمة التراجع عن إرسال التغريدات

أعلنت منصة تويتر رسميًا عن (Twitter Blue)، وهي خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للفهم «وضع القارئ».

وبدءًا من اليوم، يتم طرحها أولاً في كندا وأستراليا، حيث يكلف الاشتراك 3.49 دولارات كندية أو 4.49 دولارات أسترالية شهريًا.

الميزات

وتوفرت المعلومات عن ميزات (Twitter Blue) المتوقعة بفضل باحثة التطبيق جين مانشون وونغ (Jane Manchun Wong)، ولكن تويتر قامت الآن بتفصيل كل شيء تتضمنه الخدمة.

وتمنحك ميزة التراجع عن الإرسال الجديدة خيار سحب تغريداتك قبل نشرها فعليًا، ويمكنك ضبط مؤقت للتراجع عن تغريداتك التي يمكن أن تستمر حتى 30 ثانية.

وتتيح لك ميزة مجلدات الإشارات المرجعية تجميع التغريدات المحفوظة لتسهيل العثور عليها لاحقًا، بالإضافة إلى ذلك يتيح لك «وضع القارئ» مواكبة المواضيع من خلال تحويلها إلى نص سهل القراءة ودمج التغريدات معًا في صفحة واحدة.

وتضيف (Twitter Blue) خيارات سمة لونية جديدة، إلى جانب القدرة على تغيير لون أيقونة تطبيق تويتر،

ويحصل مشتركو الخدمة أيضًا على إمكانية الوصول إلى الدعم المخصص لعملاء الاشتراك، ويعني هذا أن مستخدمي (Twitter Blue) يحصلون على إطار زمني سريع لحل المشكلات.

وينطبق الإطار الزمني المعجل على أي نوع من بطاقات الدعم التي قد ترسلها، مما يعني أنك تحصل على دعم أسرع للمشكلات المتعلقة بالحساب، وكذلك إذا كنت تبلغ عن شخص ما بسبب مضايقته.