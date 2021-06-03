انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالقطاع الجنوبي

أطلقت المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار الالتزام بالإقلاع، وذلك من خلال المشاركة ببرامج توعوية وتثقيفية داخل المراكز الصحية، وقد احتوت على صور ونشرات وأركانا تعريفية وتوعوية ومعلومات تثقيفية عن آفة التدخين والتبغ، ومدى الأضرار المرتبة عليه، وسبل الإقلاع عنه والتعريف بعيادات مكافحة التدخين بالمراكز ودروها في العلاج وطرق الوقاية والتخلص منه.

ويمكنها أيضاً عرض فيديوهات توعوية من خلال الشاشات في أماكن انتظار الرجال والنساء داخل المراكز الصحية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والتعريف بمدى أهميتها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شارك مركز صحي أحد المسارحة بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي في تنظيم ركن توعوي بمهرجان أحد المسارحة الترفيهي، واشتمل الركن على عيادة لمكافحة التدخين، وقياس العلامات الحيوية والضغط والسكري للزوار، وذلك من بداية هذا الأسبوع الحالي.