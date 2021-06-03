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انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالقطاع الجنوبي

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أطلقت المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار الالتزام بالإقلاع، وذلك من خلال المشاركة ببرامج توعوية وتثقيفية داخل المراكز الصحية، وقد احتوت على صور ونشرات وأركانا تعريفية وتوعوية ومعلومات تثقيفية عن آفة التدخين والتبغ، ومدى الأضرار المرتبة عليه، وسبل الإقلاع عنه والتعريف بعيادات مكافحة التدخين بالمراكز ودروها في العلاج وطرق الوقاية والتخلص منه.

ويمكنها أيضاً عرض فيديوهات توعوية من خلال الشاشات في أماكن انتظار الرجال والنساء داخل المراكز الصحية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والتعريف بمدى أهميتها للوقاية والحد من انتشار فيروس .

كما شارك مركز صحي أحد المسارحة بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي في تنظيم ركن توعوي بمهرجان أحد المسارحة الترفيهي، واشتمل الركن على عيادة لمكافحة التدخين، وقياس العلامات الحيوية والضغط والسكري للزوار، وذلك من بداية هذا الأسبوع الحالي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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