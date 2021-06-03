ويمكنها أيضاً عرض فيديوهات توعوية من خلال الشاشات في أماكن انتظار الرجال والنساء داخل المراكز الصحية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، والتعريف بمدى أهميتها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.
كما شارك مركز صحي أحد المسارحة بالتعاون مع فريق التمكين المجتمعي في تنظيم ركن توعوي بمهرجان أحد المسارحة الترفيهي، واشتمل الركن على عيادة لمكافحة التدخين، وقياس العلامات الحيوية والضغط والسكري للزوار، وذلك من بداية هذا الأسبوع الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالقطاع الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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