مواطن يقتل أخاه بـ12 طلقة في بيشة

برعاية الفيصل جامعة أم القرى تحتفي بتخريج طلبة الدفعة 69 تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، احتفت جامعة أم القرى، أمس، بتخريج طلاب وطالبات... دوت الخليج: مكة المكرمة دوت الخليج: مكة المكرمة 22 شوال 1442 هـ 22 شوال 1442 هـ

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين بالقطاع الجنوبي أطلقت المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي الجنوبي فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار الالتزام بالإقلاع، وذلك من خلال... جازان: عبده علواني جازان: عبده علواني 22 شوال 1442 هـ 22 شوال 1442 هـ

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