نائب رئيس الحرس الملكي يوقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن/ سهيل بن صقر المطيري وقع نائب رئيس الحرس الملكي الفريق/ أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور/ منير بن محمود الدسوقي، وتهدف المذكرة إلى التعاون البحثي المشترك لدعم التقنيات الأمنية والإدارية والفنية والتطويرية. وذلك بحضور رئيس هيئة العمليات بالحرس الملكي اللواء الركن/ محمد بن سعيد العمري.



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