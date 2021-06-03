تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال لقطاع التعليم الأهلي عبر أفق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا، بتمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال.

وقال البنك، في بيان له عبر “تويتر”: “إسهامًا من بنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التعليم في دعم قطاع التعليم الأهلي لمواجهة آثار جائحة كورونا”.

التقديم على منتج أفق

وتابع بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على منتج (أفق) لدعم المنشآت القائمة والاستفادة من تمويل يصل إلى ١٠ ملايين ريال “تمويل ميسر لقطاع التعليم العام الأهلي”.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/horizon-2).



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