تطوير 100 علامة تجارية وطنية فاخرة في عالم الأزياء

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ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج للتسجيل عن طريق المنصة الالكترونية خلال الفترة من 3 - 6 يونيو الحالي، ويقدم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية والإرشادية لمدة عام، حيث يتخلل البرنامج جلسات إرشادية واستشارية جماعية وفردية، وورش عمل تدريبية افتراضية وحضورية في سبيل تطوير مزايا الأعمال التنافسية في صناعة الأزياء السعودية.
وترتكز فكرة برنامج (100 براند سعودي) على مواءمة الاحتياجات المختلفة للأفراد الراغبين في بناء علاماتهم التجارية، حيث ستغطي الدورات الفردية والجماعية للبرنامج موضوعات متعددة تشمل مراجعة العلامة التجارية وتوجيهات خاصة بها، والتدريب على تحديد مفاهيم العلامة التجارية واستراتيجيات أداء المبيعات، واستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق، وطرق البحث عن العميل الخاص وتحديده، والابتكارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى مهارات القيادة.
وتتضمن مراحل البرنامج فعاليات مقدمة إلى المستهلك لتشجيع المبيعات في السوق المحلية تقام الأولى منها في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر 2021، وتنشيط منافذ البيع الالكترونية في يناير 2022م، وحملة تستهدف البيع بالجملة في سبيل تنشيط المبيعات الدولية خلال شهر فبراير 2022م.
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