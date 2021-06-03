أمين الأمم المتحدة يدشن مبادرة الرياض «GlobE» لمكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن جزيل شكره للمملكة على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020م، داعيا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.

وقال غوتيريس في كلمته خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تتضمن تدشين (مبادرة الرياض) الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد (GlobE) «إن الفساد لا يعد سلوكا غير أخلاقي فحسب، بل إنه جريمة خطيرة، عادة ما تكون منظمة وعابرة للحدود، ويحول دون التنمية المستدامة من خلال استهلاكه للموارد اللازمة لتحقيق ذلك».

وأضاف «إن تغيير الأوضاع القائمة في مجال مكافحة الفساد يعد أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز سبل السلام، وحماية حقوق الإنسان»، مبينا أنه يجب إعادة التأكيد على الالتزام السياسي في هذا المجال، والعمل على تعزيز التعاون الدولي لاسترداد الموجودات، والسعي حثيثا لحرمان الفاسدين من فرص الحصول على ملاذات آمنة لأنفسهم وأموالهم.

وذكر أن تأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE)، التي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد -المنعقدة للمرة الأولى- يعد خطوة ملموسة نحو ما نأمل تحقيقه في هذا المجال، إذ ستمكن الشبكة سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود، الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى يد العدالة.

وأشار إلى أن شبكة (GlobE) ستكون عونا لجميع الدول في إيجاد حلول وأدوات عملية لتتبع ممارسات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يكمل الأطر الأخرى القائمة.

وأوضح أن منظمة الأمم المتحدة ستواصل تقديم المساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، معولة في ذلك على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المتفق عليه خلال المدة السابقة لانعقاد أعمال الدورة الاستثنائية، واستنادا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC).

وقال رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس في كلمة المملكة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتضمنة تدشين (مبادرة الرياض) «إن المملكة تدرك بأن التغلب على تحديات جرائم الفساد العابرة للحدود يتطلب التعامل الوثيق بين سلطات إنفاذ القانون المعنية، مقدرا جهود جميع الدول والمنظمات الدولية المبذولة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة.

مبادرة الرياض:

1 - يؤكد ترحيب الأمم المتحدة بالمبادرة دور المملكة الاستراتيجي والرائد في تعزيز سلامة دول العالم الشقيقة والصديقة، انطلاقا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة.

2 - سبق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن شدد على أن للفساد آثارا مدمرة على التنمية والازدهار وجودة الخدمات والمشاريع، وتأتي مبادرة الرياض لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.

3 - تهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود المحلية والعربية والدولية الرامية لكشف جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

4 - تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشراكة مع المملكة يؤكد ثقة العالم بالقدرات والخبرات السعودية في مجال مكافحة الفساد.