«مسك والعنود» تدعمان المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية

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وقع الاتفاقية من طرف (مسك الخيرية) الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، ومن طرف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف الحزيم، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) بمدينة الرياض.
وبهدف تحقيق أهداف المذكرة، سيتولى فريق العمل المنبثق من مذكرة التفاهم بحث الأهداف الاستراتيجية الموحدة في إطار دعم المبادرات والمنظمات الشبابية، وبناء خطة عمل تنفيذية لتحديد الأهداف المنوطة بكل طرف.
وبالنظر إلى ما تنطوي عليه مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية من باع طويل في إدارة العمل غير الربحي، وإطلاق المبادرات والبرامج الرامية إلى تنمية كفاءة منظمات القطاع الثالث والعاملين فيها -لا سيما من فئة الشباب- فإن توقيع مذكرة التعاون يعد خطوة إلى الأمام في مسعى (مسك الخيرية) نحو دفع عجلة نمو القطاع غير الربحي، وبناء أسس راسخة لاستدامة منظماته، وتحقيق مستهدفاته المقررة في رؤية السعودية 2030.
من أهداف التعاون المشترك:
- بحث فرص العمل لدعم المنظمات والمبادرات الشبابية غير الربحية ومضاعفة أعدادها.
- تبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأهداف العملية للمؤسستين.
- التعاون في مجال البحث وتحليل احتياجات المنظمات الشبابية غير الربحية.
- إقامة البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية للعاملين فيها.
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