شكرا لقرائتكم خبر تعبيد الطرق يقلص ترحال 18 يوما بين الرياض ومكة إلى 9 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلص تعبيد الطرق مدة الترحال بين مناطق المملكة من الأيام إلى الساعات، لتصبح المملكة الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019. واستعرضت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي المسافات بين المناطق بعنوان (قربنا المسافات) كشفت من خلاله أن تعبيد الطرق أسهم في تقليص ترحال 18 يوما بين الرياض ومكة إلى 9 ساعات. مدة الترحال بين المناطق قبل وبعد تعبيد الطرق:





الرياض ومكة المكرمة قبل 18 يوما بعد 9 ساعات



الرياض والقصيم قبل 5 أيام بعد 4 ساعات



الرياض وحائل قبل 9 أيام بعد 7 ساعات



الرياض والأحساء قبل 6 أيام بعد 3 ساعات



الرياض ووادي الدواسر قبل 6 أيام بعد 6 ساعات



كانت هذه تفاصيل خبر تعبيد الطرق يقلص ترحال 18 يوما بين الرياض ومكة إلى 9 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.