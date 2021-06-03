اتفاقية للارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة التجارة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أمس مذكرة اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات لدى الوزارة وتحديد فرص كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية بما يحقق كفاءة الإنفاق تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيلها للخدمات المشتركة بدر السنيدي، ومن جانب الهيئة مدير التقنية والقطاع الرقمي عبدالعزيز نصر الدين. واتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة «تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق»، ومن ذلك تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للعمل على تحقيق أهداف المبادرة، وحصر الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، واحتساب تكاليف عينة من الخدمات من خلال تطبيق المنهجيات والأدوات، إضافة إلى تحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الخدمات الحكومية، ووضع خطط لتنفيذ مبادرات وفرص كفاءة الإنفاق المتفق عليها بين الوزارة والهيئة.

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