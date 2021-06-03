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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".
ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).فيروس كورونا الجديد
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 10:03 PM
ينفذ القرار اعتباراً من صباح 8 يونيوبينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الخميس)، أنها أضافت 7 دول جديدة إلى "القائمة الحمراء" للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت أن الدول التي أضيفت إلى "القائمة الحمراء" هي: أفغانستان، البحرين، كوستاريكا، مصر، سريلانكا، السودان، وترينيداد وتوباغو؛ وفقاً لـ"رويترز".
ولم تضف الحكومة البريطانية أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي، مبينة أن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) يوم 8 يونيو (حزيران).
، بينها مصر والبحرين.. بريطانيا تضيف 7 دولة إلى "القائمة الحمراء" للحجر الصحي الفندقي ،
المصدر : الخليج 365
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