- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 5 مباريات.
ويلتقي الريان مع الفاو في حائل، بينما يستقبل حراء ضيفه العلمين في مكة المكرمة، فيما يحل القادسية ضيفًا على رضوى في ينبع، في حين يلتقي الثقبة مع الوحدة في الخبر، ويستضيف النهضة نظيره طويق على صالة ملعب الدمام.
وتستكمل السبت القادم باقي مباريات الجولة (3 مباريات) ، حيث يحل الاتفاق ضيفًا على مصدة في الرياض، فيما يواجه العرض نظيره منيف، في حين يستضيف العلا فريق الجزيرة في المدينة المنورة.
03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 09:58 PMفي افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة
تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 5 مباريات.
ويلتقي الريان مع الفاو في حائل، بينما يستقبل حراء ضيفه العلمين في مكة المكرمة، فيما يحل القادسية ضيفًا على رضوى في ينبع، في حين يلتقي الثقبة مع الوحدة في الخبر، ويستضيف النهضة نظيره طويق على صالة ملعب الدمام.
وتستكمل السبت القادم باقي مباريات الجولة (3 مباريات) ، حيث يحل الاتفاق ضيفًا على مصدة في الرياض، فيما يواجه العرض نظيره منيف، في حين يستضيف العلا فريق الجزيرة في المدينة المنورة.
، في افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في افتتاح الجولة 13 من دوري الصالات لكرة القدم .. 5 مباريات مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.